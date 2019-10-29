Фонд развития моногородов отнес Челны к списку экономически устойчивых

Фонд моногородов России опроверг, что их список, куда входит 321 муниципалитет, будет сокращен.

Там уточнили, что процесс лишения статуса потребует времени. Пока что к экономически устойчивым моногородам можно отнести свыше 20 муниципалитетов из всего списка, в том числе и Набережные Челны, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что власти РФ могут сократить количество моногородов в России вдвое за счет пересмотра критериев, по которым составляется соответствующий список. Из него могут выпасть Набережные Челны. Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский рассказал, по каким причинам населенные пункты будут вычеркивать из списка моногородов. Первым является сокращение численности населения ниже отметки в 3 тысячи человек.