В МИД Таиланда опровергли информацию о дискриминации туристов по национальному признаку

Государство остается гостеприимным и безопасным для туристов со всего мира

Таиланд позиционируется как безопасное место для туристов из всех стран, где случаи правонарушений рассматриваются без дискриминации в соответствии с местным законодательством. Такую позицию озвучил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предостережение МИД России для граждан о необходимости проявлять осторожность при поездках в Таиланд из-за возможных задержаний по запросу США.

— Таиланд остается гостеприимной и безопасной страной для туристов со всего мира. Однако мы ожидаем от всех посетителей и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, соблюдения местных законов и правил. Мы рассматриваем случаи нарушений закона в соответствии с таиландскими нормативами и процедурами и без дискриминации, — отметил он, добавив, что «Таиланд и Россия поддерживают дружеские отношения на всех уровнях» (цитата по ТАСС).

Патчимсават также напомнил, что в 2027 году будет отмечаться 130-летие установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией. «Таиланд всегда тепло принимает гостей, включая россиян. В 2025 году королевство приняло около 1,9 миллиона российских туристов, что является наивысшим показателем среди европейских стран, — добавил дипломат.

Ранее МИД РФ предупредил россиян о риске задержания в Таиланде по запросу США, призвав быть крайне осторожными как в туристических, так и деловых поездках. В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что не сталкивались с арестами российских туристов в Таиланде по запросам третьих стран.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сказал, что предупреждение МИД России является своевременным и связано с тем, что США часто пытаются применять свое законодательство на международной арене.

— Тем не менее это не значит, что стоит бояться поездок в Таиланд. В этом году уже посетили страну более миллиона россиян. При этом важно осознавать, что есть некоторые сектора экономики и научной деятельности, которые могут быть использованы американцами для продолжения преследования наших граждан, — подчеркнул посол.

Ранее в МИД объяснили, почему для жителей Украины сохраняют безвизовый въезд в Россию.

Никита Егоров