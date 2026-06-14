Ирада Зейналова поделилась впечатлениями о работе послом
Журналистка также сравнила новую должность с работой сотрудника СМИ
Посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова назвала работу послом невероятно тяжелой. Ее слова приводит ТАСС.
— Послом быть невероятно тяжело. Это разница (с журналистикой — прим. ред.) примерно как между твердым и красивым. Между журналистикой и дипломатией. Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. Ты на проекте, — сказала она.
В свою очередь, в работе посла, скорее, речь про процесс, долгий, непрерывный, «и по ходу него «заусенецы» никогда не повторяются».
Она добавила, что в работе посла все время возникают разные вызовы и никогда в жизни она так тяжело и непрерывно не работала, «без единого выдоха». При этом Зейналова воспринимает эту должность, как новый вызов.
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