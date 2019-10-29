ЕС утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

Европейский союз одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, эта отсрочка станет последней.

«Мои британские друзья, хорошо используйте ее [отсрочку]», — написал Туск в Twitter.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй. ЕС согласился перенести выход Великобритании сначала на апрель или май, затем — на 31 октября. Сменивший Мэй Борис Джонсон пообещал, что Великобритания покинет Евросоюз к концу октября, но из-за противодействия британского парламента был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года.