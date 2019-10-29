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Правительство поручило повысить уровень доверия бизнеса к судам и правоохранителям

19:13, 29.10.2019 1
Правительство поручило повысить уровень доверия бизнеса к судам и правоохранителям
Фото: flickr.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев до 16 декабря поручил представить предложения по повышению уровня доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны бизнеса.

Согласно документу, разработку предложений поручили Минэкономразвития России, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следкома, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Генеральной прокуратуры РФ и Верховного суда РФ.

Ранее Министерство финансов пообещало исправить неточности, грозившие бизнесу ростом налогов на миллиарды рублей.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    доверие к правоохранителям можно добиться только длительной и системной адекватной работой следствия и судов. Эти механизмы имеют сильную инерцию в обвинительный уклон и одной теоретической программой проблему не решить..
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