Правительство поручило повысить уровень доверия бизнеса к судам и правоохранителям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев до 16 декабря поручил представить предложения по повышению уровня доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны бизнеса.
Согласно документу, разработку предложений поручили Минэкономразвития России, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следкома, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Генеральной прокуратуры РФ и Верховного суда РФ.
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