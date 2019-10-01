Главное к утру: отключение света в Казани, рост доходов россиян, незаконный карьер в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 октября.

В Бугульме приостановлена деятельность кафе «Донер кебаб» ИП Юсифова Ш.Г. (ул. Ямашева, 28). Его клиенты отравились шаурмой. Три экстренных извещения по случаю регистрации сальмонеллеза и острой кишечной инфекции поступили в Бугульминский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ в сентябре 2019 года.

На 6,1% в ближайшие 4 года вырастут реальные располагаемые доходы россиян. Это должно случиться за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов.



С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.

С 1 октября российские банки будут рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о займе свыше 10 тыс. рублей.

Исследование показало, как россияне относятся к оформлению полиса ОСАГО через интернет. Почти каждый второй респондент (46%) относится к оформлению полиса ОСАГО через интернет негативно. Каждый десятый (9,8%) из числа опрошенных еще не пробовал пользоваться онлайн-сервисом, но уже видел негативные отзывы. Каждый пятый из участников опроса (20,1%) сказал, что не доверяет онлайн-страхованию, предпочитая обращаться в страховую компанию.

Экологи Татарстана выявили масштабную нелегальную добычу общераспространенных полезных ископаемых, а именно — глины, в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района. Данный участок недр в пользование предоставлен не был.

Сегодня, 1 октября, в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани временно не будет света.

