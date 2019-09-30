Завтра в шести районах Казани на время отключат свет

Завтра, 1 октября, в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани временно не будет света.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, передает пресс-служба мэрии Казани.

Вот полный перечень домов, где в этот день отключат электричество:

С 8.00 до 17.00 в Авиастроительном районе света не будет по адресам: ул. 2-я Ленинградская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Ленинградская, 20 (лицей №26), ул. Лукина, 1, 2/15, 5, 5а (детский сад №72), 7а, 9, 15, ул. Максимова, 27, 29, 31, ул. Академика Павлова, 6, 8, 10, ул. Побежимова, 24, а также в домах частного сектора по улицам Годовикова, Академика Павлова, Тамбовской, Циолковского и Чайковского.

В Вахитовском районе электричество будет отключено с 8.00 до 17.00 по ул. Островского, 59, ул. Петербургской, 30, 32/13, ул. Ташаяк, 1.

С 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе по ул. Арсланова, 8, 10 (лицей №182).

В Ново-Савиновском районе отключение электроэнергии запланировано с 9.00 до 20.00 по адресам: ул. Восстания, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Октябрьской, 8.

В Приволжском районе с 8.00 до 18.00 без света останутся следующие здания: ул. Дубравная, 28а, 28б, ул. Камая, 9, 15а, 17, ул. Братьев Касимовых, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (лицей №83), ул. Абубекира Терегулова, 20а.

В Советском районе электричества не будет с 9.00 до 18.00 в поселке Малые Дербышки по улицам Березовой, Вишневый Сад, Услонской и Школьной.

Напомним, недавно в Казани возобновили водоснабжение после масштабного отключения в четырех районах города.