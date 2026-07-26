Космонавты «Союза МС-28» вернулись на Землю

Члены экипажа находились на орбите с 27 ноября

Фото: Реальное время

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс успешно приземлились в Казахстане, завершив свою миссию на МКС. Трансляцию событий вела госкорпорация.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в окрестностях Жезказгана, на место происшествия выдвинулись спасатели. Перед посадкой экипаж сообщил о том, что чувствует себя отлично.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на орбите с 27 ноября. Это второй космический полет для Кудь-Сверчкова, в то время как для Микаева и Уильямса он стал первым.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия ведут переговоры о строительстве космодрома.

Никита Егоров