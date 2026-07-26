Спрос на ремонт бытовой и электротехники в Татарстане вырос до 75%

Жители Татарстана стали чаще чинить технику, а не покупать новую

Фото: Михаил Захаров

Жители Татарстана стали чаще чинить технику вместо покупки новой, сообщают аналитики «Авито Услуг».

Спрос на ремонт электроинструмента и мелкой бытовой техники заметно вырос летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне стремления оптимизировать личные бюджеты.

Спрос на ремонт реноваторов увеличился на 75%, лобзиков — на 48%, штроборезов — на 40%. В категории кухонной техники чистка систем подачи воды выросла на 71%, ремонт миксеров — на 63%, а кофемашин — на 62%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В абсолютных значениях лидером остаются кондиционеры (около 6% от всех запросов). Далее следуют смартфоны, планшеты, холодильники (по 3%), стиральные машины и телевизоры. Основные причины обращений — заправка фреоном, замена дисплеев, термостатов и ТЭНов.

Ранее аналитики посчитали, что две трети россиян стали чаще обращаться к мастерам из-за ошибок при ремонте жилья. При этом 66% граждан пытаются сэкономить, покупая дешевые материалы, а 42% выполняют часть работ своими руками.

Зульфат Шафигуллин