Минниханов и Нурмухамбетов открыли бюст Тукаю в Петропавловске
Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения поэта
Раис Татарстана Рустам Минниханов и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов открыли бюст классику татарской литературы Габдулле Тукаю в Петропавловске (Казахстан). Они также возложили цветы к памятному сооружению, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Памятник установлен в новом сквере, также названном в честь татарского поэта. Автором бюста выступила скульптор Винера Абдуллина.
Рядом находится областной центр казахского поэта, философа и просветителя Магжана Жумабаева. Творчество Габдуллы Тукая оказало глубокое влияние на становление литературного наследия казахского классика.
В ходе торжественной церемонии было отмечено, что судьба Габдуллы Тукая тесно связана с Казахстаном и открытие бюста послужит укреплению культурных связей между народами Татарстана и Казахстана.
Ранее раис Татарстана поручил завершить уборку зерновых до конца августа.
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