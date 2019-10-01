Бугульминцы отравились шаурмой

В Бугульме приостановлена деятельность кафе «Донер кебаб» ИП Юсифова Ш.Г. (ул. Ямашева, 28). Его клиенты отравились шаурмой.

Три экстренных извещения по случаю регистрации сальмонеллеза и острой кишечной инфекции поступили в Бугульминский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ в сентябре 2019 года. Проведено эпидемиологическое расследование. Установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу шаурму, произведенную ИП Юсифовым Ш.Г. в кафе «Донер кебаб».

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования кафе выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: производственные помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, отсутствует необходимое количество моечного оборудования, персонал допущен до работы без сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции, сообщает татарстанский Роспотребнадзор.

В отношении предпринимателя составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ о временном приостановлении деятельности и передан на рассмотрение в городской суд. Решением Бугульминского горсуда деятельность кафе приостановлена до устранения нарушений.

Ранее массовое отравление шаурмой произошло в Уфе.