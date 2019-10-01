Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

С 1 октября российские банки будут рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о займе свыше 10 тыс. рублей.

Данные меры были приняты Центробанком для того, чтобы не допустить «разрастания пузыря » на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

«Чтобы увидеть результат [от введения ПДН] должно пройти хотя бы три месяца. Поэтому с высокой вероятностью Банк России будет делать выводы об эффективности данного инструмента и его влиянии на динамику потребкредитования не ранее начала следующего года. Приемлемым для регулятора будет устойчивое снижение темпов роста ниже 20%», — цитирует ТАСС слова руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина.

По его мнению, если рынок продолжит расти темпами выше 20%, то вполне вероятно введение дополнительных ограничений, которые сегодня обсуждаются с банковским и экспертным сообществом, но такие меры вряд ли будут введены ранее середины следующего года.

Ранее сообщалось, что специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.

