Жители Приволжья хотели бы получать на пенсии 74,5 тыс. рублей

В среднем по стране желаемый уровень дохода составляет 78,5 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Большинство россиян (86%) рассчитывают получать на пенсии не менее 50 тыс. рублей в месяц, утверждают НПФ «БУДУЩЕЕ» и РЭУ им. Г.В. Плеханова по итогам опроса.

В среднем по стране желаемый уровень дохода пенсионера составляет 78,5 тыс. рублей, при этом жители Приволжского федерального округа (ПФО) назвали сумму в 74,5 тыс. рублей.

Чаще всего россияне выбирали диапазон от 50 тыс. до 75 тыс. рублей (34,5%). Еще 24,4% ожидают доход от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, а 27,1% претендуют на выплаты свыше 100 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

21% участников исследования не формирует никаких накоплений из-за нехватки текущих доходов, тогда как 8,8% уже откладывают средства на старость.

Почти две трети опрошенных (65,2%) готовы формировать дополнительную пенсию совместно с работодателем при условии простоты участия. Главным требованием к корпоративным программам остается гарантия сохранности средств (53,9%). Для 46,4% важны налоговые льготы, для 43,5% — бонусы и дополнительные преимущества со стороны компании.

При этом средняя пенсия в России по состоянию на июнь оказалась значительно ниже.

Зульфат Шафигуллин