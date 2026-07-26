Главком ВМФ России: «Полки беспилотных систем уже существуют»

Полк на Северном флоте оснащен всем необходимым вооружением

В Военно-морском флоте России начали формироваться полки беспилотных систем, первая такая воинская часть уже функционирует в составе Северного флота. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

— Полки беспилотных систем уже существуют, это не просто планы, а реальность сегодняшнего дня. Они входят в структуру флотов, — отметил главком.

По словам Моисеева, полк на Северном флоте оснащен всем необходимым вооружением. На текущий момент в структуре дивизионного состава два надводных дивизиона и третий — подводный, отметил он. В следующем году, по его словам, ВМФ планирует завершить создание аналогичной структуры на Тихоокеанском флоте.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ.

Никита Егоров