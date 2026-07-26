Минниханов и Нурмухамбетов отпраздновали Сабантуй в Петропавловске

Гости посетили площадку «Корэш» и казахскую юрту

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Сегодня в Петропавловске (Казахстан) состоялся праздник татарской культуры Сабантуй. Праздничную площадку посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Казахстана Гауез Нурмухамбетов. Гостей сопровождал зампремьер-министра республики, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Минниханов и Нурмухамбетов посетили этно-деревню с татарским подворьем, организованную Мензелинским районом Татарстана. Гости осмотрели музейную экспозицию, отражающую историю, духовное наследие и культурные традиции татарского народа. На тематических площадках им представили театрализованные постановки о народных обычаях, выставку традиционных ремесел и мастер-классы по изготовлению национальных изделий.

пресс-служба Всемирного конгресса татар

Раис обратился к участникам и гостям Сабантуя. Он отметил, что этот народный праздник давно вышел за пределы России и сегодня его отмечают во многих странах мира.

Минниханов также напомнил, что накануне в Омске прошёл Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Рустам Минниханов подчеркнул, что дружеские отношения Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева способствуют развитию партнерских связей на уровне регионов.

пресс-служба Всемирного конгресса татар

Еще руководитель региона отметил, что сегодня в Казахстане живёт много татар, только в Северо-Казахстанской области — более 11 тыс. «Здесь созданы все условия, чтобы представители разных народов комфортно жили и могли бережно хранить свою культуру и традиции», — сказал Раис республики.

Он напомнил об исторической близости народов Татарстана и Казахстана и пожелал процветания Северо-Казахстанской области и всему братскому Казахстану.

Гауез Нурмухамбетов поблагодарил организаторов праздника, в особенности представителей Мензелинского района республики. «От всей души поздравляю вас с Сабантуем — одним из самых ярких, самобытных и любимых национальных праздников братского народа Татарстана. Этот праздник уходит своими корнями в глубину эпох и является символом уважения к труду, преемственности поколений, единства и добрососедства. Он объединяет людей разных национальностей. Особую значимость нынешнему Сабантую придает участие делегации Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Это большая честь для нашей области и ещё одно подтверждение высокого уровня дружеских отношений, которые связывают Казахстан и Татарстан», — сказал Аким Северо-Казахстанской области.

Затем Рустам Минниханов и Гауез Нурмухамбетов вручили ряд наград за вклад в развитие межрегионального сотрудничества, укрепление деловых связей и расширение культурного обмена.

После этого гости посетили площадку спортивных состязаний, где понаблюдали за схватками по национальной борьбе «Корэш». Также Раис республики и Аким области посетили казахскую юрту и приняли участие в традиционных национальных обрядах.

Ранее сообщалось, что Минниханов и Нурмухамбетов открыли бюст Тукаю в Петропавловске.

Никита Егоров