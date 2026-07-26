Над регионами России минувшей ночью сбили 133 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили и над акваторией Черного моря

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 133 украинских беспилотника. Их сбили не только над регионами России, но и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 25 июля текущего года до 08:00 мск 26 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областями, а также Краснодарским краем и Республикой Крым.

Никита Егоров