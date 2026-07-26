Путин ужесточил правила пребывания детей трудовых мигрантов в России

Также мигранты должны обеспечивать себя и своих родственников на уровне не меньше прожиточного минимума в регионе

Фото: Динар Фатыхов

Дети трудовых мигрантов, достигшие 18 лет, будут обязаны покинуть Россию или оформить собственный патент в течение 30 дней. Такую меру ввел новый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, текст документа размещён на официальном сайте правовых актов. Кроме того, Путин установил, что мигранты должны обеспечивать себя и своих родственников на уровне, не ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Согласно закону, временное пребывание несовершеннолетних детей мигрантов, включая усыновленных или находящихся под опекой, продлевается на срок действия патента их родителя, но не дольше, чем до достижения 18-летнего возраста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для продления срока пребывания родитель будет обязан уплатить фиксированный авансовый налог на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка. Если патент не будет продлён или будет аннулирован, мигрант вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней, если не имеется других законных оснований для пребывания.

Кроме того, мигранты обязаны обеспечивать себя и своих семьи, проживающих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу, и они также должны будут покинуть страну вместе со своими несовершеннолетними детьми в течение 15 дней.

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Никита Егоров