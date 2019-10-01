Исследование: Большая часть россиян негативно относятся к оформлению ОСАГО онлайн

Почти каждый второй респондент (46%) относится к оформлению полиса ОСАГО через интернет негативно. Каждый десятый (9,8%) из числа опрошенных еще не пробовал пользоваться онлайн-сервисом, но уже видел негативные отзывы.

Каждый пятый из участников опроса (20,1%) сказал, что не доверяет онлайн-страхованию, предпочитая обращаться в страховую компанию.

Претензии почти 26% опрошенных имеют технический характер. Так, более 13% респондентов считают, что «слишком долго обрабатываются данные», и более 12% не удовлетворены интерфейсом.

Таковы итоги опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат» совместно с издательством «За рулем».

Ранее в Минфине РФ заверили, что при реформе ОСАГО неаккуратные водители будут определяться при грубых нарушениях. При этом штрафы дорожных камер учитываться не будут.