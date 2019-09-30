Экологи обнаружили в Зеленодольском районе Татарстана незаконный карьер

Экологи Татарстана выявили масштабную нелегальную добычу общераспространенных полезных ископаемых, а именно — глины, в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района.

Факт природоохранного нарушения зафиксирован инспекцией экологического надзора Минэкологии РТ после обращения граждан.

«Карьер с футбольное поле обнаружили экологи совместно с жителями в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района. Добыча велась нелегально», — говорится в инстаграм-блоге министерства.

Данный участок недр в пользование предоставлен не был, уточняет пресс-служба министерства.

В настоящее время экологами ведется административное расследование. За безлицензионное пользование недрами согласно ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ нарушителю грозит штраф в размере от 800 тысяч до одного миллиона рублей. А также возмещение ущерба, причиненного недрам.

Ранее стало известно, что добытчик полезных ископаемых на Каме заплатит за отключение системы ГЛОНАСС от 300 до 500 тыс. рублей.