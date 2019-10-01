Доходы россиян скоро вырастут

На 6,1% в ближайшие 4 года вырастут реальные располагаемые доходы россиян. Это должно случиться за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов.

Доходы в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей, увеличившись за год на 0,8%. При этом в последующие годы благосостояние граждан продолжит расти. Например, в 2022 году они достигнут 73,9 трлн рублей, то есть номинальный рост прибыли ежегодно будет составлять 5—6%, пишут «Известия» со ссылкой на Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Оценки ИНП значительно оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития, согласно которому рост реальных доходов в 2019 году составит 0,1%.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше занимать «до зарплаты».