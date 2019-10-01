В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», - говорится на официальном сайте приложения.

Разработчики рекомендуют использовать Android с операционной системой 4.0.3 и выше, а ОС Apple — с iOS 9 и более поздние версии.

Напомним, в августе WhatsApp впервые за несколько лет стал самым популярным мессенджером в России.