Спрос на свадебную фотосъемку в Татарстане за лето вырос в 2,5 раза

Интерес к выездным регистрациям повысился на 38%, к съемке венчания — на 25%

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на услуги свадебной фотосъемки в Республике Татарстан по итогам лета 2026 года увеличился более чем в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Услуг», предоставленные изданию «Реальное время».

Интерес к выездным регистрациям вырос на 38%, к съемке венчания — на 25%.

— Люди хотят запечатлеть не просто праздник, а каждый значимый этап создания семьи, — следует из выводов исследования платформы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спрос на детские праздники прибавил 50%, на фотосессии новорожденных — 31%. Среди индивидуальных форматов наибольший рост показала уличная съемка (+83%) и базовая индивидуальная сессия (более чем втрое).

Параллельно растет спрос на новые цифровые форматы. Создание мобильного контента и 3D-роликов увеличилось более чем вдвое, а аренда залов с циклорамой — на 73%.

Ранее аналитики назвали стоимость свадебных церемоний за пределами города в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин