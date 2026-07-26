Спрос на свадебную фотосъемку в Татарстане за лето вырос в 2,5 раза
Интерес к выездным регистрациям повысился на 38%, к съемке венчания — на 25%
Спрос на услуги свадебной фотосъемки в Республике Татарстан по итогам лета 2026 года увеличился более чем в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Услуг», предоставленные изданию «Реальное время».
Интерес к выездным регистрациям вырос на 38%, к съемке венчания — на 25%.
— Люди хотят запечатлеть не просто праздник, а каждый значимый этап создания семьи, — следует из выводов исследования платформы.
Спрос на детские праздники прибавил 50%, на фотосессии новорожденных — 31%. Среди индивидуальных форматов наибольший рост показала уличная съемка (+83%) и базовая индивидуальная сессия (более чем втрое).
Параллельно растет спрос на новые цифровые форматы. Создание мобильного контента и 3D-роликов увеличилось более чем вдвое, а аренда залов с циклорамой — на 73%.
Ранее аналитики назвали стоимость свадебных церемоний за пределами города в Татарстане.
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