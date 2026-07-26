В Татарстане в понедельник ожидается до +36 градусов

Возможны грозы и сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

В понедельник в Татарстане, в том числе в Казани, прогнозируются грозы с порывистым ветром, скорость которого достигнет 15—20 м/с, местами возможен град. Об этом предупредило ГУ МЧС по РТ. Температура воздуха в пределах плюс 31—36 градусов ожидается в дневное время, сообщает Гидрометцентр республики.

По информации на 27 июля, в Татарстане будет наблюдаться переменная облачность. Ночью осадки не прогнозируются, однако днем возможны кратковременные дожди и грозы, а также град. Ветер юго-восточный со скоростью 5—10 м/с, но при грозе его порывы могут достигать 15—20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до плюс 20—25 градусов, а днем поднимется до плюс 31—36 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани ожидаются аналогичные погодные условия. Ночью температура составит плюс 23—25 градусов, а днем поднимется до плюс 32—34 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале недели будет сохраняться жаркая и сухая погода с максимальными температурами до 30—35 градусов. Во вторник через Татарстан пройдет атмосферный фронт, который приведет к понижению температур до плюс 23—28 градусов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Татарстане ожидается до +35 градусов.

Никита Егоров