Мошенники стали обманывать россиян через схему с «забытой» картой

Злоумышленник оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать прохожего на использование чужого платежного средства

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В России мошенники начали использовать новую схему обмана, заключающуюся в том, что они оставляют чужую карту в банкомате, а затем обвиняют случайного человека, который ее обнаружил, в краже. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, чей ответ приводит ТАСС.

По информации ведомства, злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать прохожего на использование чужого платежного средства. Затем «владелец» карты появляется вместе со свидетелями, обвиняя человека в краже и требуя «решить вопрос на месте».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в МВД отметили, что еще одной распространенной схемой мошенничества являются звонки от лжесотрудников банка, которые сообщают о блокировке счетов через систему «Антифрод» из-за «подозрительной активности».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой счета в ЦБ».

Никита Егоров