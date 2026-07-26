Патрушев объяснил, почему отказались проводить традиционный День ВМФ в Санкт-Петербурге

Помощник президента России призвал беречь потенциал кораблей Военно-морского флота

Фото: Арсений Фавстрицкий

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил мнение о необходимости беречь потенциал кораблей Военно-морского флота России. В разговоре с журналистами он прокомментировал решение отказаться от проведения традиционного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2026 году.

— Существует мнение, что присутствие большего количества кораблей здесь было бы лучше. Я так не думаю. Необходимо ограниченное количество кораблей, и я выступаю за это, — пояснил Патрушев.

Он также отметил, что нецелесообразно собирать множество кораблей только для демонстрации ограниченного их числа.

— Нужно беречь их потенциал, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России уже существуют полки беспилотных систем.



Никита Егоров