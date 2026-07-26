Песков объяснил, звонит ли Путин сотрудникам Кремля во время отпуска

Президент России использует только специальную связь

Президент России Владимир Путин не использует городские или мобильные телефоны для звонков своим сотрудникам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли сотрудники администрации отключать телефоны во время отдыха, если им звонит президент.

— Президент никогда не звонит по обычным городским или мобильным телефонам, он предпочитает специальную связь, — отметил Песков (цитата по Life, — прим. ред.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На замечание о том, что во время отпуска такая специальная связь может быть недоступна, Песков подтвердил, что, как правило, ее нет.

Ранее Песков опроверг использование складов Wildberries под товары для ВС РФ.

Никита Егоров