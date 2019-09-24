Итоги дня: «колумбайнер» из Казани, новый логоцентр Ozon в Татарстане, установка оборудования для изолирования Рунета

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 сентября.

В этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам. В Кирове силовики установили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. По данным СМИ, школьник переехал из Казани.

Сегодня Татарстан и ПАО «Лукойл» пролонгировали соглашение о сотрудничестве на 2019—2020 годы. Очередной протокол к историческому базовому соглашению 2010 года подписывали президент РТ Рустам Минниханов и первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Оба подписанта не уставали повторять, что их дружба навеки. А сам «татарстанский земляк» Равиль Маганов заявил о расширении нефтедобычи в регионе. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

В Татарстане появился реестр объектов незавершенного строительства, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. За учет и введение реестра отвечает Минстрой республики.

Минфин одобрил проект о нескольких этапах строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань. Теперь он оценивается в 250 млрд рублей. Новый план предполагает строительство только 230 км трассы к 2024 году, остальные 500 км должны появиться к 2027 году.

Сегодня стало известно, что сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года. Подобный вариант рассматривает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) как наказание из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении нового руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Этот пост займет Айдар Салимгараев.

Новый распределительный центр интернет-ретейлера Ozon откроется в Татарстане к середине 2020 года. Он обойдется компании в 1 млрд рублей.



Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование для изолирования российского сегмента интернета от остального мира. Тестирование начнется в конце сентября и закончится к ноябрю.