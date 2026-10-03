Минстрой РТ: все социальные объекты и жилые дома подключают к теплу

Решение о пуске тепла принято во всех 45 муниципалитетах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно подключают социальные объекты и жилые дома к теплоснабжению. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Решение о пуске тепла принято во всех 45 муниципалитетах. На сегодня отапливаются 13 244 многоквартирных дома, 1 252 школы, 1 353 детских сада, 1 670 объектов здравоохранения и 1 498 объектов культуры. По данным Ростехнадзора, 60 организаций в 22 муниципалитетах ещё не получили акты готовности, 55 из 115 выполнили работы полностью. Паспорта для теплоснабжающих организаций нужно получить до 1 ноября, для муниципалитетов — до 20 ноября.

План жилищного строительства выполнен на 96% — введено более 3 млн 49 тыс. кв. м. Коммерческое строительство выполнено на 90%, социальная ипотека — на 74%, ИЖС — на 101%. Продолжается обеспечение жильем детей-сирот, многодетных семей, молодых семей и переселенцев.

Среди социальных объектов в работе остаются школа в Казани (78%), два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах (64% и 80%), четыре детские школы искусств (38%). Завершено приемно-диагностическое отделение стационара в Казани. В сфере экологии рекультивация иловых полей выполнена на 87%. Благоустройство охватывает 51 территорию, выполнено на 97%. Модернизация коммунальной инфраструктуры выполнена на 87—99% в зависимости от программы.

Ранее сообщалось, что Минниханов поручил подать тепло в школы и больницы Татарстана с 5 октября. Также раис республики распорядился обеспечить дороги противогололедными материалами и призвал водителей привыкать к зимнему стилю вождения.

Алсу Сабирзанова