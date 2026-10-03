Бизнес-обзор: «Транснефть — Прикамье» сменила директора, Ахметов покинул «МТЗ-Татарстан»

Компания из Татарстана подала миллиардный иск к «дочке» «Газпрома»

Фото: Реальное время

Минувшая неделя в татарстанском бизнесе оказалась богата на отставки и новые назначения. Главным событием стала смена руководства в «Транснефти — Прикамье», где вместо выходца из Казани Олега Балабанова поставили Александра Меджитова — родного брата и. о. вице-премьера Удмуртии Тимура Меджитова. Помимо этого, кадровые перестановки произошли в некогда крупнейшей строительной компании «Сувар-Казань», а Алмаз Ахметов покинул должность гендиректора в «МТЗ-Татарстан». Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

«Транснефть — Прикамье» возглавил брат и. о. вице-премьера Удмуртии

С 1 октября новым генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» стал Александр Меджитов, сменив на этом посту Олега Балабанова. Компания объявила о назначении одновременно с подачей документов в налоговую о смене руководителя.

Если Балабанов считался выходцем из Казани, то Меджитов корнями уходит в Удмуртию. Как сообщают источники «Реального времени», новый гендиректор является родным братом и. о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

Прежний руководитель компании Олег Балабанов руководил предприятием более трех лет. До этого он возглавлял иркутский филиал «Транссибнефти» и пермское управление «Транснефть — Прикамье».

Меджитов работает в системе «Транснефти» более 20 лет, ранее он возглавлял удмуртский филиал компании. Он окончил Ижевский государственный технический университет по специальностям «оборудование и технология сварочного производства» и «экономика и управление на предприятиях». За вклад в развитие ТЭК и многолетний труд Меджитов награжден почетной грамотой правительства Удмуртии и благодарностью Минэнерго России.

«Транснефть — Прикамье» — дочерняя структура ПАО «Транснефть» с численностью персонала около 8 тыс. человек. Компания эксплуатирует объекты магистрального трубопроводного транспорта в 11 регионах через пять районных нефтепроводных управлений, в том числе в Казани, Альметьевске и Лениногорске.

Ахметов официально покинул пост директора «МТЗ-Татарстан»

Алмаз Ахметов покинул пост генерального директора елабужского ООО «Торгово-производственная компания МТЗ–Татарстан», которое возглавлял с 2021 года. О причинах ухода не сообщается.

Новым гендиректором компании стал Александр Суровец, ранее курировавший продажи белорусской техники в СНГ в маркетинг-центре Минского тракторного завода в Белоруссии. При этом первое упоминание его в качестве руководителя предприятия появилось еще 23 сентября, когда он присутствовал на встрече Минсельхоза Татарстана с делегацией Республики Беларусь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным системы «СПАРК», по итогам 2025 года выручка татарстанской компании снизилась с 12,4 млрд до 9,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 24,5 млн рублей. Это худший показатель «МТЗ-Татарстан» с 2022 года.

На этом фоне выглядит логичным назначение на пост гендиректора предприятия топ-менеджера головной организации, где тот в том числе отвечал за продажи продукции. Особой перчинки добавляет тот факт, что в конце августа на Минском тракторном заводе озвучивали планы сокращения дилерских центров в России. Сообщалось, что минчане намерены укрупнить региональные представительства, и торговый дом в Татарстане должен был стать одной из таких точек.

Компания из Татарстана подала миллиардный иск к «дочке» «Газпрома»

Один из крупнейших татарстанских нефтесервисных игроков — «ТАГРАС-РемСервис» — потребовал через суд 1,06 млрд рублей с «Газпром бурения». Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 28 сентября. Пока причины конфликта неизвестны. 1 октября ответчик подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Для «ТАГРАС-РемСервиса» это не первый контакт с крупными нефтегазовыми заказчиками. Компания оказывает услуги в области работ по ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов. Она входит в состав холдинга «ТАГРАС». Примечательно, что в прошлом сентябре на форуме лучших практик «Газпром нефти» инновационные проекты компании заняли два призовых места.

Иск пришелся на период ухудшения ряда финансовых показателей «ТАГРАС-РС». В 2025 году выручка компании составила 9,97 млрд рублей, чистая норма прибыли снизилась с 4,42 до 1,02%, а рентабельность продаж — с 5,84 до 1,53%.

В «Сувар-Казань» вернулся предыдущий директор

В некогда крупнейшей строительной компании Татарстана АО «Сувар-Казань» сменился генеральный директор. На свой прежний пост вернулся Ринат Губайдуллин, который в свое время возглавлял фирму в период с июня 2015 года по июнь 2026 года. Летом пару месяцев гендиректором «Сувар-Казани» значился Алексей Тимошенко, совладелец ряда крупных строительных компаний. Чем продиктована подобная рокировка остается неизвестным.

Между тем некоторый спад после ковидных ограничений потихоньку сменился ростом выручки АО «Сувар-Казань». Доковидные 2,1 млрд рублей пока остаются недосягаемыми, но за 2025 год компания выручила 1,1 млрд рублей с численностью персонала 17 человек. В 2024 году этот показатель составлял 1,9 млрд рублей. При этом с 2019 по 2023 годы компания ни разу не преодолела планку выручки в миллиард.

Экс-министр Никифоров покинул пост гендиректора майнинговой компании

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров перестал быть генеральным директором майнинговой компании АО «Иннополис Тех» (Татарстан). Новым руководителем предприятия, согласно ЕГРЮЛ, стал Владимир Лысенко.

Запись о смене руководителя внесена в реестр 28 сентября. Причины кадровых изменений не раскрываются. Лысенко с октября 2023 года по январь 2026 года возглавлял московскую юридическую фирму АО «Новая высота», которая в этот период получила контроль над брянским агропромышленным холдингом «Царь-мясо».

Реальное время / realnoevremya.ru

Никифоров руководил «Иннополис Техом» с момента основания компании в 2021 году. Согласно отчетности, в 2025 году стоимость активов компании выросла на треть, до 14,4 млрд рублей. Выручка сократилась в 20 раз, до 170 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась втрое — до 887 млн рублей за счет переоценки имущества и курсовых разниц. В июне 2026 года компания была преобразована из ООО в АО, Никифорову на тот момент принадлежало 67% капитала. Сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрываются.

В декабре 2023 года «Иннополис Тех» приобрел за 1,4 млрд рублей комплекс Тутаевской ПГУ мощностью 52 МВт, а в декабре 2025 года стал собственником Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области. В 2024 году Никифоров публично признавался, что его компания производит около двух биткоинов в день.

Напомним, сейчас экс-министр находится в розыске, в России его заочно арестовали (как и его доли в компаниях) по делу о мошенничестве, связанному с пирамидой Finiko.