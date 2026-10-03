Россия планирует участвовать в мероприятиях G20
Об этом заявил шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов
Россия является полноправным участником «двадцаточного» процесса и намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства к Великобритании в 2027 году. Об этом заявил шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов, передает ТАСС.
По его словам, если британская сторона ограничит участие России, это будет «очень недальновидно» и подорвет легитимность формата.
— Ни одно решение, принятое без полного состава участников, консенсусным и полноценным «двадцаточным» не будет, — подчеркнул он.
Агафонов отметил, что Великобритания уже заявила ряд приоритетных вопросов, которые Россия считает достойными широкого обсуждения с ее участием.
Ранее сообщалось, что США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение.
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