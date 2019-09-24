Baza: подросток, который хотел совершить массовое убийство в кировской школе, переехал из Казани

Школьник, который планировал совершить массовое убийство в школе в Кирове, переехал туда из Казани. Об этом подростке говорил сегодня замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров.

Ранее он сообщил, что в этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам, а в Кирове силовики установили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.



По данным телеграм-канала Baza, школьник жил в Казани с матерью, но недавно переехал к отцу в Киров. По словам одноклассников, он вел себя отчужденно и называл себя сиротой. 19 сентября подросток начал кидать одноклассникам в соцсети «ВКонтакте» картинки с мест расстрела в «Колумбайне» и Политехническом колледже в Керчи. Также парень рекомендовал школьникам не ходить на учебу. В тот же вечер подростка задержали сотрудники ФСБ. В итоге его поставили на учет в местном отделе ПДН.