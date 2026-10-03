В 2027 году в России повысят все виды пенсий

Страховые пенсии проиндексируют дважды

Фото: Максим Платонов

В 2027 году в России будут повышены все виды пенсий — страховые, социальные и военные. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, отметив, что показатели пока предварительные.

Страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля их повысят на 6,8% — по прогнозной инфляции за 2026 год. С 1 апреля пройдет дополнительное повышение на 3,3%, в основе которого — рост средних зарплат и доходов Соцфонда. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. В августе работающим пересчитают выплаты в зависимости от накопленных коэффициентов, тогда же скорректируют накопительные пенсии.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%. Точный коэффициент Минтруд еще не утвердил — он привязан к росту прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября примерно на 4% вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч в 13 регионах. Лидером по уровню выплат стал Чукотский автономный округ.

Алсу Сабирзанова