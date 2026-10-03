Казань вошла в число лидеров по коммерческим помещениям в новостройках

По совокупному объему введенной коммерции за этот период Казань заняла пятое место среди городов-миллионников с показателем 400 тыс. кв. метров.

Фото: Артем Дергунов

За пять лет доля коммерческой недвижимости в новостройках городов-миллионников выросла с 3,5% до 8%. Казань стала одним из лидеров по распространенности встроенных помещений. Около 90% новых ЖК в городе в 2021—2026 годах предусматривали такую функцию, передает «Ъ».

По совокупному объему введенной коммерции за этот период Казань заняла пятое место среди городов-миллионников с показателем 400 тыс. кв. метров. Лидирует Санкт-Петербург (1,03 млн кв. м), далее Краснодар (917 тыс.), Екатеринбург (518 тыс.) и Новосибирск (475 тыс.).

В целом по стране абсолютный объем встроенной коммерции вырос с 588 тыс. кв. м в 2021 году до 1,18 млн кв. м в 2026-м. Оптимальной участники рынка считают долю 5–6%, поэтому дальнейший рост будет зависеть от качества и ликвидности помещений.

Ранее сообщалось, что жители Казани чаще других считают торговую недвижимость перспективным инструментом для вложений. Этот сегмент назвали привлекательным 17% казанцев.

Алсу Сабирзанова