Ионвиль: как нормандская деревня превратилась в музей несуществующего места

Книга этой недели — роман Гюстава Флобера «Госпожа Бовари»

Фото: Реальное время

Сто семьдесят лет назад, 1 октября 1856 года, в «Ревю де Пари» появилась первая часть «Госпожи Бовари». Роман еще не успел выйти целиком, а его автору, Гюставу Флоберу, уже пришлось отбиваться от попыток читателей узнать в его героях реальных людей. Спустя пять с половиной месяцев после начала публикации он отрицал такие поиски: «Ни один человек не позировал передо мной. Госпожа Бовари — чистая выдумка. Все персонажи этой книги полностью придуманы, а Ионвиль-л’Аббэй сам является местностью, которой не существует, как и Риель и т. д. Это не мешает тому, что здесь, в Нормандии, в моем романе захотели обнаружить множество намеков». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова разбирается, как небольшую французскую деревню и ее жителей сделали прототипами романа Флобера «Госпожа Бовари».

Дельфина Деламар: прототип Эммы или литературная легенда?

Несмотря на то что Гюстав Флобер отнекивался от всех пересечений с реальным географическим местом и тем более людьми, жители небольшой нормандской деревни Ри до сих пор связывают себя с романом. Сегодня они называют свою местность деревней Мадам Бовари. Здесь работает Галерея Бовари, где можно увидеть сцены из романа, а туристический маршрут проходит по местам, которые местная традиция связывает с его героями.

За предполагаемым прототипом Эммы чаще всего стоит Дельфина Кутюрье, жена Эжена Деламара, сельского врача из Нормандии. Дельфина вышла замуж за Деламара в Блэнвиль-Кревоне 6 августа 1839 года. Некоторые источники называют 7 августа. Она умерла в Ри 6 марта 1848 года. Эжен Деламар пережил ее ненадолго и умер 8 декабря 1849-го. Эти даты подтверждает родословная, которую предоставила Люси Лефевр, внучка.

Но уже здесь возникает важная оговорка. Французский историк и писатель Рене Эрваль обратил внимание на запись в брачном акте: в момент женитьбы Эжен Деламар уже жил в Ри. Поэтому первые главы романа нельзя напрямую связывать с его биографией. Такая деталь не отменяет возможного сходства отдельных обстоятельств, но ограничивает попытки выстроить прямую биографическую схему.

Французский прозаик Гюстав Флобер. общественное достояние

В «Госпоже Бовари» Эмма живет сентиментальными романами, которыми увлеклась еще в монастырском пансионе. Из ее читательских иллюзий вырастает то, что Жюль де Готье в 1892 году назвал «боваризмом»: привычка воображать себя не тем, кто ты есть. Американская писательница Мэри Маккарти обнаружила, что после смерти Дельфины остался неоплаченный счет руанской читальни. При этом Маккарти в своей статье не называет первоисточник этих сведений, поэтому их происхождение установить нельзя. Косвенно связь Дельфины с читальнями подтверждает местная традиция: возчик Тераин привозил госпоже Деламар книги из читален.

Еще одна деталь относится уже к местному преданию. Согласно этой легенде, некий Рей держал в Ри лавку и отказывался продлевать векселя Дельфины, одновременно угрожая описью имущества. Эту историю связывают с обстоятельствами ее самоубийства и пытаются сопоставить Рея с Лере из романа. По рассказам местных, мебель Деламаров продали с торгов, чтобы рассчитаться с кредиторами. Примерно как и в романе, где развязка построена на долгах Эммы перед торговцем Лере, на описи имущества и на отчаянии героини. Именно вокруг таких совпадений постепенно возникла легенда о Дельфине как об Эмме Бовари.

Ри: деревня, которая стала Ионвилем

Сегодня Ри продает туристам историю о «Госпоже Бовари» как часть локальной идентичности. На стене местной церкви висит памятная табличка, которая фактически отождествляет Дельфину Деламар и Эмму Бовари. Эту табличку установили в 1990 году по инициативе Национальной федерации писателей Франции. На главной улице есть и другие таблички, которые напоминают о героях романа. К примеру, здесь отмечены предполагаемые аптека Омэ и контора нотариуса.

Местные жители начали зарабатывать на этой связи задолго до появления модного тренда на литературные маршруты. Еще в 1977 году часовщик Мишель Бюрго вместе с сыном устроил выставку механических сценок по роману Флобера. Позднее в Ри появились «Галерея Бовари», лавка «У Эммы» и «Отель Бовари». Объединение местных фермерш создали туристический маршрут по книге длиной около 60 километров. Он соединяет места, связанные с романом и его предполагаемыми прототипами.

В местных заведениях имя Эммы обыгрывается на все лады: ресторан «Мелодия Бовари» и магазины «Рынок Эммы» и «Эмма». Формируя свою идентичность, жители деревни фактически стирают границы между созданным Ри и местом, которым оно было в XIX веке, а также тем, что придумал Флобер. Американский писатель Адам Гопник именно за это высмеивал путеводитель Cadogan: тот ставил в один ряд роман и реальные здания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Даже история могилы Дельфины превратилась в отдельную загадку. В 1957 году путешественник увидел возле церкви камень с именем Дельфины Деламар и принял его за ее надгробие. Но исследователи общества «Друзья Флобера» установили другое. Этот треугольный камень принадлежал Луизе Мютель, первой жене Эжена Деламара, умершей в Ри в 1837 году. Настоящее надгробие Дельфины действительно существовало. Фотографию камня показывали на выставке к столетию «Госпожи Бовари» в Руане в 1956—1957 годах. Затем камень исчез. По одной версии, его разбили во время расчистки кладбища. Другая версия утверждает, что в 1896 году дорожный рабочий украл его, чтобы продать американцу. Еще одна версия говорит о поклонниках Флобера, которые разбили камень на сувениры. Хотя эту версию принято считать легендой.

Но когда Ри действительно стал Ионвилем? Первые «доказательства» появились еще в XIX веке. В октябре 1878 года студентам-интернам руанского Отель-Дьё принесли корзину груш. Один из них, Анри Дюмо, заявил, что это груши с дерева, «посаженного Бовари». Еще позднее доктор Р. Брюнон записал эту историю и связал ее с семьей, жившей в Ри. По словам Дюмо, якобы в деревне сохранились дом, где отравилась госпожа Бовари, а также аптека, гостиница, рынок. Все это, по мнению Дюмо, было описано в романе Флобера. В 1890 году литературный обозреватель Жорж Дюбоск опубликовал в «Журналь де Руан» статью «Настоящая госпожа Бовари». В ней он утверждал, что Флобер знал историю Дельфины Кутюрье. Подробности этой трагедии романисту сообщил местный фармацевт во время пребывания писателя в Ри.

Но В 1957 году Рене Эрваль опроверг эту версию. Он написал статью с категоричным названием «Ионвиль-л’Аббэй — не Ри». Эрваль предложил искать модель романа в другом нормандском городе — Форж-лез-О. Он выстраивал свою аргументацию, опираясь на описание местности у Флобера. Писатель в романе отметил, что Ионвиль находится между дорогами на Аббевиль и Бове. Рядом протекает небольшая река Риель, которая впадает в Андель. Эрваль предположил, что ландшафт вокруг Форжа больше соответствует этому описанию, нежели Ри. Историк также нашел совпадения в именах и профессиях местных жителей. Среди его находок были аптекарь Маллар, фамилия Лере в завещании и юрист Сенар среди акционеров курорта. Кроме того, Эрваль указал, что Флобер тоже посещал Форж, произошло это в 1848 году.

Литературовед Жерар Вензак не готов был принять версию Эрваля. Он ответил коллеге фразой: «Ри или ничего». А профессор Сорбонны Жан Помье попытался свести спор на нет и предложил в принципе отказаться от выбора места:

— Не будем говорить: Ри или Форж? Лучше скажем: Ри и Форж.

Кадр из фильма «Мадам Бовари» (2014). скриншот с сайта Netflix

Исследовательница Клодин Гото-Мерш в 1966 году детально изучила черновики романа. В результате своего исследования она пришла к выводу, что Флобер создавал описание Ионвиля постепенно. Он двигался от наброска к наброску, следуя требованиям сюжета, а не точному описанию реального места. Поэтому современная версия предпочитает рассматривать Ионвиль как некий собирательный образ, где Ри мог дать Флоберу только часть материала.

Люди, которых роман превратил в персонажей

После выхода «Госпожи Бовари» литературные критики стали искать среди жителей Ри прототипов героев. Одни жители деревни охотно рассказывали местные истории, другие быстро устали от расспросов и отказывались общаться с любопытными журналистами, а третьи вовсе предпочли молчать.

Фелиситэ из романа исследователи связали с Августиной Менаж. Маккарти писала, что в 1905 году 79-летняя Фелиситэ, чье настоящее имя — Августина, давала литературным критикам интервью о своей бывшей госпоже. В Ри тогда показывали гостиницу как прототип трактира «Золотой лев», замок Родольфа и деревянные мостики через луга, по которым Эмма, или Дельфина, якобы ездила на свидания. Но Рене Эрваль позднее поставил эту идентификацию под сомнение. Августина Менаж служила у супругов Деламар всего шесть месяцев и ничего не знала о предполагаемой драме. Эрваль указывает и на другое обстоятельство: могилу вдовы Менаж можно увидеть на кладбище Сен-Жермен-дез-Эссур.

С возчиком Тераином произошло почти то же самое. Его называли прототипом Ивера, который возил героев романа на «Ласточке» в Нефшатель. Но любопытные быстро надоели старику своими расспросами, и Тераин замолчал. Тем временем журналист Жорж Дюбоск уже успел создать биографии предполагаемых любовников Эммы. Родольфа он отождествил с Луи Кампионом, а Леона — с нотариусом Станисласом Ботте. По версии Дюбоска, первый после смерти госпожи Бовари вернулся в Ри, затем уехал в Америку и позднее покончил с собой на парижском бульваре. Маккарти пересказывает эту историю уже как факт.

Деревня Ри в Нормандии. скриншот с сайта Ouest France

О том, насколько уверенно Ри присваивал роман, говорит письмо драматурга Людовика де Франсмениля от 3 сентября 1906 года. Побывав неподалеку от деревни, он писал, что здесь еще жили старики, помнившие «прекрасную Эмму». Франсмениль утверждал, что почти все персонажи существовали в действительности. Эмму он называл госпожой Деламар, Родольфа — господином де Вилье, а нотариального клерка — Кампионом. Он даже уверял, что в Ри сохранилась аптека, которую Флобер будто бы описал с фотографической точностью.

Но легенда затронула не только тех, кого Ри объявил персонажами романа. Она дошла до семьи самой Дельфины Деламар. Ее дочь Алиса-Дельфина, родившаяся в 1842 году и умершая в 1903-м, вышла замуж за аптекаря Лефевра. Внучка Дельфины, Люси (1861—1941), всю жизнь сталкивалась со «славой» бабушки. Она со слезами просила журналистов не публиковать при ее жизни никаких материалов о семье. Ри продолжал собирать вокруг «Госпожи Бовари» реальные имена, могилы, дома и семейные истории. Но чем больше местные жители пытались доказать, что роман рассказывает именно об их земляках, тем сильнее стиралась граница между реальностью и вымыслом.

Издательство: МИФ

Перевод с французского: Александр Ромм

Количество страниц: 416

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

