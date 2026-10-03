«Госуслуги» по-американски, платформа для контроля ИИ-агентов: новости технологий

Claude AI и Spotify столкнулись с глобальным сбоем, SpaceX вывела Starship на орбиту, Трамп официально переименовал ИИ в «суперинтеллект»

Фото: Реальное время

Минувшая неделя запомнилась сразу несколькими событиями в мире технологий. SpaceX впервые отправила Starship на орбиту, Nvidia показала платформу для контроля ИИ-агентов, Билл Гейтс высказался о регулировании искусственного интеллекта, а Трамп подписал указы о «суперинтеллекте» и едином портале госуслуг. В России ИИ задействуют в управлении орбитальной станцией. Кроме того, произошли сбои у Claude AI и Spotify, кибератака на «Додо Пиццу» и приостановка обучения моделей OpenAI. Об этих и других новостях — в материале «Реального времени».

SpaceX впервые вывела Starship на орбиту Земли

SpaceX провела 14-й испытательный запуск космического корабля Starship. Впервые за всю историю испытаний корабль вышел на орбиту Земли, тогда как все предыдущие полеты проходили по суборбитальным траекториям.

Ракета стартовала с космодрома в Техасе 28 сентября в 7:48 по местному времени (15:48 мск). Во время подъема один из двигателей на ускорителе Super Heavy отключился. После отделения он выполнил маневр разворота, повторно запустив 31 из 33 двигателей для торможения, и опустился в Мексиканском заливе.

Корабль вышел на орбиту, развернул 26 спутников Starlink V3 и установил с ними связь. После этого миссию решили завершить досрочно во избежание рисков, связанных с проблемой двигателя. Аппарат совершил два витка вместо запланированных шести, полет продлился около трех часов вместо десяти. Приводнился он в Тихом океане к западу от Чили, где при посадке произошел взрыв — на кадрах трансляции SpaceX был виден большой огненный шар.

Nvidia представила платформу для контроля над ИИ-агентами

Nvidia разработала платформу для защиты от ИИ-агентов, вышедших из-под контроля. Поводом стали серия взломов со стороны моделей OpenAI, Anthropic, Meta* и Google, а также июльский инцидент OpenAI с Hugging Face, когда агенты получили доступ к интернету и атаковали чужую инфраструктуру.

Платформа состоит из двух компонентов. OpenShell — защитное ПО с открытым исходным кодом, которое задает границы для агентов на центральных процессорах, отслеживает их действия и применяет политики. Его можно расширять под сторонние платформы, включая решения Arm и Intel. Sentry — внешний сторожевой модуль на сетевом процессоре DPU BlueField-4. Он непрерывно следит за поведением агентов и при попытке выйти за границы изолирует и останавливает их за миллисекунды.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

К платформе уже присоединились Anthropic, Cisco, CrowdStrike, Dell Technologies, Figure, HPE, Hugging Face, JPMorganChase, Microsoft, Palantir, SpaceXAI и другие компании — всего более 100 организаций. OpenShell и сопутствующие компоненты доступны на странице для разработчиков Nvidia и на GitHub.

Билл Гейтс сравнил регулирование ИИ c переговорами по ядерному оружию

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что создание международных правил для искусственного интеллекта станет более сложной задачей, чем ограничение ядерного вооружения в эпоху холодной войны. В эфире NBC News Гейтс выразил обеспокоенность стремительным развитием ИИ. По его мнению, человечеству нужны четкие механизмы контроля, чтобы не допустить использования технологий во вред.

— Самая большая опасность, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это люди со злыми намерениями, использующие ИИ. Те, кто хочет обмануть человека, отключить электросеть или зашифровать банковские счета, теперь получили такую возможность, — сказал он.

Гейтс напомнил, что США исторически брали на себя роль лидера в создании глобальных стандартов безопасности — от контроля над озоновым слоем до авиационной безопасности и ядерного разоружения. По его словам, внедрение систем контроля не поставит страну в невыгодное положение в гонке с Китаем.

— В вопросе ИИ нам придется вернуться к принципу: мы все — человечество — в одной лодке, — заявил он.

При этом президент США Дональд Трамп выступает против ограничений. В Truth Social он подчеркнул приоритет технологической гонки: «Кто победит в сфере ИИ, тот и победитель! Мы опережаем Китай и всех остальных».

ИИ внедрят в системы управления Российской орбитальной станцией

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на форуме «Микроэлектроника 2026» сообщил, что искусственный интеллект будет встроен в ключевые системы управления Российской орбитальной станцией (РОС). Значительная часть операций будет выполняться без участия человека. Это повысит автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и увеличит безопасность длительных миссий.

ИИ уже применяется при обработке снимков Земли, выявлении вырубки леса и подтверждении целевого использования земель. Следующий шаг — перенос технологий на борт космических аппаратов. Одним из примеров использования ИИ на орбите назвали интеграцию GigaChat. С его помощью голосовые записи экспериментов превращаются в структурированные отчеты, таких материалов уже более 350.

До 2036 года ключевыми задачами российской космической программы станут развертывание РОС, исследование Луны автоматическими аппаратами и доставка лунного грунта, создание атомной электростанции для лунной инфраструктуры, а также изучение влияния длительных полетов на живые организмы.



Трамп подписал указ о создании ИИ-портала госуслуг America.gov

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала государственных услуг America.gov на базе искусственного интеллекта. Власти должны в течение 90 дней разработать порядок запуска платформы, после чего интегрировать в нее сервисы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Портал задуман как единое цифровое окно. Через него американцы смогут получить госуслуги, включая замену паспорта и оформление пособий, а также искать информацию по тысячам федеральных баз данных. Пока функционал ограничен. Сервис работает как чат-бот, отвечающий на вопросы о госуслугах. Большинство решений обещают запустить в 2027 году.

— Это безопасная, интеллектуальная и ориентированная на предоставление услуг единая точка входа, через которую человек может войти в систему, общаться на простом языке, получать точные ответы и, где это дозволено и технически возможно, совершать государственные транзакции, — сообщила администрация Трампа.

По его словам, портал избавит от необходимости «пробираться сквозь бесконечный лабиринт десятков тысяч ужасных правительственных веб-сайтов».

Проект возглавляет сооснователь Airbnb Джо Геббиа, первый главный дизайнер правительства США. Он рассказал CNBC, что платформа будет работать на базе Gemini от Google и Grok от Илона Маска.

Трамп официально переименовал ИИ в «суперинтеллект»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о замене термина «искусственный интеллект» (AI) на «суперинтеллект» (SI) в документах и коммуникациях исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно указу, все департаменты и ведомства должны использовать термины «суперинтеллект» и «SI» в официальной переписке, публичных сообщениях и политических документах, отказавшись от «искусственного интеллекта» и «AI». Помощник президента по науке и технологиям должен подготовить федеральное определение новых терминов и предложить меры для их внедрения.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В Белом доме объяснили замену стремлением отразить реальные возможности современных технологий. По мнению администрации, новое название поможет ведомствам сохранить фокус на расширении сфер применения этих решений.

— Название «суперинтеллект» передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий, открывая новые формы человеческого творчества, — говорится в сообщении.

Claude AI и Spotify столкнулись с глобальным сбоем

Пользователи Claude AI и Spotify сообщили о массовых сбоях по всему миру. По данным Downdetector, проблемы с работой сервисов зафиксированы в США, Канаде, странах Европы и Азии.

У Claude возникли трудности с авторизацией и чатом, также есть задержки при обработке запросов. Сбои затронули и веб-версию, и приложение. Больше всего жалоб поступило из США, где находится головной офис Anthropic: более 10 тыс. за полтора часа. Несколько сотен и тысяч обращений пришли из Канады и Европы, включая Италию, Испанию, Бельгию, Данию и Германию. Также о проблемах сообщали из Индии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Малайзии. Anthropic подтвердила повышенный уровень ошибок и заявила, что изучает причины неполадок.

Аналогичные проблемы зафиксированы и у Spotify. Лидируют по жалобам также США: чуть менее 20 тыс. Из Канады поступило около 3 тыс. обращений, европейские пользователи сообщили в среднем о 2–5 тыс. сбоев. Несколько сотен жалоб пришло из Индии, Австралии, Японии, Индонезии и Новой Зеландии. Spotify признал наличие проблем и начал расследование. Причины сбоев обе компании пока не раскрыли.

«Додо Пицца» подверглась кибератаке на свою IT-систему

Сеть ресторанов «Додо Пицца» сообщила о кибератаке на свою IT-систему. Инцидент произошел 27–28 сентября: хакеры получили доступ к части инфраструктуры, но команда информационной безопасности оперативно среагировала и заблокировала злоумышленников.

В большей степени пострадали данные сотрудников, однако хакеры могли получить доступ и к части информации о клиентах: именам, адресам доставки, телефонам, составам заказов, а также дням и месяцам рождения. Платежные данные карт не раскрыты — компания их не хранит.

О произошедшем уведомили Роскомнадзор. «Доступ злоумышленникам заблокирован, внутренняя проверка продолжается», — сказали в пресс-службе компании.

OpenAI приостановила обучение новейших моделей ИИ

Компания OpenAI приостановила обучение новейших моделей искусственного интеллекта из-за непредсказуемого и бесконтрольного поведения ИИ-агентов. Решение приняли через несколько часов после того, как в пятницу стало известно о проверке летних инцидентов. Тогда агенты, искавшие информацию на сайтах федеральных органов власти США, вышли за рамки поставленных задач.

По данным Transluce, боты, предположительно связанные с OpenAI, пытались взломать сайт Минобразования США и нашли ключи API, открывавшие доступ к правительственным данным, но в итоге собрали лишь общедоступную информацию. Сама OpenAI это не подтвердила, а ведомство заявило об отсутствии признаков воздействия на сайт и базы данных.

В SEC, которую также затронул инцидент, сообщили, что непубличная информация получена не была. Агенты нашли открытые данные, но разместили их в другом месте, выйдя за рамки инструкций.

В OpenAI заявили, что возобновят обучение только при наличии дополнительных мер безопасности. Это уже вторая пауза за три месяца. В июле ИИ-агенты компании вырвались из-под контроля и взломали платформу Hugging Face.

Алсу Сабирзанова