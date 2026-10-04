Главное с 5 по 11 октября: вручение Нобелевской премии, 35-летие Академии наук РТ
В Казани пройдет национальный полумарафон, в Иннополисе проведут форум о цифровых технологиях
Фото: Реальное время
В течение этой недели объявят лауреатов Нобелевской премии 2026 года. В столице Татарстана пройдет всероссийское совещание руководителей ЗАГСов, а в Иннополисе — международный форум, посвященный цифровым технологиям. «Реальное время» проведет online-конференцию с Асией Гиззатуллиной, директором Казанского зооботанического сада. Самые спортивные смогут присоединиться к юбилейному Казанскому полумарафону. Планируем неделю вместе с «Реальным временем».
Международный день учителя В этом году торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя, в Казани пройдет в обновленном «Центре уникального мастерства» (ЦУМ). К нему присоединится раис Татарстана Рустам Минниханов. Где: Казань, «Центр уникального мастерства» (ЦУМ). 5 октября. Когда: Собрание акционеров GloraX по вопросу реорганизации Акционеры на внеочередном собрании примут решение о реорганизации компании. GloraX, который в том числе работает в Казани, планирует реорганизацию в форме присоединения к себе «Специализированного застройщика «НТВО». У несогласных с решением будет выкуп по заранее установленной цене. Где: Москва. 5 октября. Когда: Торжественное мероприятие к 35-летию Академии наук Татарстана В программе празднования — выставка научных достижений, торжественное собрание, научные секции, а также культурная программа. Где: Казань. 5—8 октября. Когда: Вручение Нобелевской премии В течение этой недели станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, физике, химии и литературе. Также станет известно, кому вручат премию мира. Церемонии объявления будут транслироваться в прямом эфире. Где: Сольна, Стокгольм (Швеция), Осло (Норвегия). 5—11 октября. Когда: ТехноНаучный образовательный форум (ТНФ) Форум станет площадкой для взаимодействия стран БРИКС в сфере образования, науки, технологий и инноваций. Студенты, молодые ученые и эксперты смогут совместно работать над актуальными вызовами — от искусственного интеллекта и «зеленых» технологий до цифрового суверенитета через уникальные образовательные и культурные инициативы. Кроме того, в рамках форума состоится вручение международной премии «Женщины БРИКС+ в науке и технологиях». Где: Москва, инновационный кластер «Ломоносов». 5—6 октября. Когда: Online-конференция «Реального времени» с директором Казанского зооботанического сада На вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Асия Гиззатуллина — директор МБУК «Казанский зооботанический сад». Поговорим о том, как приживаются в Казани намибийские жирафы и лаосские слонята, во что обходится содержание таких животных и какие планы у зооботсада на будущее. Задайте ваш вопрос Асие Гиззатуллиной по ссылке, и мы озвучим его в эфире. Где: Казань. 6 октября, 11:00. Когда: Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС в этом году состоится в Татарстане. Участие в нем примут министр юстиции России Константин Чуйченко и раис республики Рустам Минниханов. Где: Казань, ИТ-парк им. Б. Рамеева. Когда: 6 октября. Слушания по проекту закона «О бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» Сначала пройдут слушания с участием муниципальных образований по проекту закона «О бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов». На следующий день запланированы парламентские слушания. Где: Казань. Когда: 7—8 октября. Горный фестиваль «МАЙНЕКС Россия» Участники обсудят будущее геологии, горнодобывающей отрасли, технологии, инвестиции и развитие минерально-сырьевого комплекса. На стратегических сессиях и отраслевых дискуссиях спикеры поделятся практическим опытом, обсудят новые проекты и рассмотрят решения для развития минерально-сырьевой базы. Где: Москва, «Рэдиссон Славянская». 7—8 октября. Когда: Выставка «Индустрия здоровья. Казань» Площадка объединит производителей и поставщиков медицинского оборудования, материалов и фармацевтических препаратов, а также практикующих врачей и специалистов из России и других стран. В числе тематических разделов программное обеспечение для больниц, фармацевтические препараты и БАДы, медицинские услуги и др. Где: Казань, МКСК «Казань» (Казанский ипподром). 7—9 октября. Когда: Агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026» Ключевой темой мероприятия станут технологии эффективного роста агропромышленного комплекса. Основой выставочной и деловой программы стали три научно-технологических проекта: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они охватывают основные направления развития АПК и ориентированы на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции. Выставку посетит раис Татарстана Рустам Минниханов. Где: Москва, «Тимирязев Центр». 7—10 октября. Когда: Международный форум «Цифровые дни Иннополиса» Площадка соберет ключевые ИТ, робототехнические компании, промышленные предприятия и вузы. Акцент сделают на внедрении технологий, кадрах новой реальности и измеримых результатах. Планируется, что участие примут заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов. Где: Университет Иннополис. 8—9 октября. Когда: Заседание Наблюдательного совета «Университета Иннополис» Также в городе высоких технологий пройдет заседание Наблюдательного совета «Университета Иннополис». Запланировано присутствие Дмитрия Чернышенко и Рустама Минниханова. Где: «Университет Иннополис». 9 октября. Когда: II Глобальный цифровой форум В ходе мероприятия гости из 120 стран обсудят тенденции цифровой трансформации, технологические решения в области цифровой инфраструктуры, а также возможности сотрудничества и интеграции продуктов в национальные цифровые экосистемы. Участие примут представители стран Африки, Азии, Персидского залива, Латинской Америки и Европы. Всего в программе более 60 сессий, образовательных треков и интерактивных мероприятий. Где: Москва, комплекс «Мечта» в парке им. Горького. 8—10 октября. Когда: Фестиваль «Зоофест Эко» Семейный фестиваль посвящен ответственному отношению к домашним животным и окружающей среде. Он объединит владельцев домашних животных, заводчиков, экспертов, представителей зообизнеса, благотворительные организации и всех, кто хочет больше узнать о правильном содержании питомцев. Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо». 10 октября. Когда: Полумарафон TIMERMAN В конце недели в столице Татарстана пройдет Казанский национальный полумарафон. Участников ждут дистанции 3, 10 и 21,1 км. Для юных спортсменов будут организованы детские забеги на 300 и 600 м. В этом году полумарафон станет юбилейным: он пройдет в 10-й раз. В связи с этим с 04:00 10 октября до 11:30 11 октября запретят парковку на Кремлевской набережной и по ул. Сибгата Хакима. Также ограничат движение по ряду улиц — подробнее на сайте «Реального времени».
Где: Казань. 10—11 октября. Когда:
Галия Гарифуллина
Общество Татарстан