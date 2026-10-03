Цифровой профиль россиян пополнился данными об авто и банкротстве

Также войдут сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и образовании

Фото: Артем Дергунов

С 3 октября в цифровой профиль россиянина включены новые сведения. Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РИА «Новости».

Теперь в перечень доступных данных входят сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, об образовании (включая документы о зачислении в вузы и студенческий билет), выписка из госреестра транспортных средств и данные о банкротстве.

Эксперимент по повышению качества и связанности данных в госсистемах проводится с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2030 года. Цифровой профиль — это совокупность сведений о гражданах и юрлицах из ведомственных систем, которые используются для идентификации и предоставления госуслуг.

Ранее сообщалось, что уведомления о кредитах начнут приходить на «Госуслуги». Новая мера повысит осведомленность граждан о долговых обязательствах.

Алсу Сабирзанова