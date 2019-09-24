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В Татарстане появился реестр недостроенных объектов

09:33, 24.09.2019
В Татарстане появился реестр недостроенных объектов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане появился реестр объектов незавершенного строительства, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Это следует из постановления кабмина РТ.

За учет и введение реестра отвечает Минстрой республики.

Ведомство должно проинвентаризировать недостроенные объекты и поэтапно снизить их объемы. Кроме того, в задачи входит мониторинг не построенных до конца зданий, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы РФ, говорится в документе.

Ранее аналитики Счетной палаты на начало 2019 года нашли в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). На них в общей сложности было потрачено около 4,05 трлн рублей.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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