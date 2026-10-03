Мошенники начали красть данные через фейковый поиск по картинке

Пользователь скачивает поддельное приложение, а вместе с ним на устройство попадает вредоносное ПО

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Дистанционные мошенники распространяют фейковое приложение для поиска по картинке, с помощью которого крадут персональные данные и деньги. Об этом сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Пользователь скачивает поддельное приложение, а вместе с ним на устройство попадает вредоносное ПО. Оно требует перезагрузить телефон, после чего от имени банка сообщает о «вирусной активности» и предлагает ввести кодовое слово и дать доступ к устройству. Выполнив эти требования, жертва теряет средства — мошенники получают доступ к мобильному банку и переводят деньги на свои счета.

В МВД призывают не скачивать приложения из неизвестных источников и не давать доступ к устройству незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что мошенники пугают пенсионеров звонками от «Соцфонда».

Алсу Сабирзанова