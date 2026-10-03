Кто это сделал? Зачем ты это сделала?

В прокат вышел фильм «Мамин блюз» о послеродовой депрессии

В российский прокат вышел фильм «Мамин блюз» (18+). В начале октября полнометражный дебют Екатерины Горбачевой показали в ДК имени Ленина, картину представила актриса Кадрия Валиева, сыгравшую роль женщины в глубокой стадии послеродовой депрессии. Авторы утверждают, что это первый фильм в России на такую непростую тему. Подробнее — в материале «Реального времени».

Это было в Архангельской области

В 2023 году фильм студентки Института кино и телевидения Екатерины Горбачевой «Взрыд» (18+) получил особое упоминание French Riviera Film Festival, который проходил в рамках Каннского кинофестиваля. В том же году она начала работу над первым полным метром «Мамин блюз». Горбачева услышала историю, легшую в основу картины, в детстве в поезде от мамы, которая проходила в молодости интернатуру в селе и однажды пришла осматривать младенца. Через два месяца ребенок умер — и началось следствие.

Горбачева написала сценарий и выступила сопродюсером фильма. Сняли его за 10 дней в ее родном городе Котласе при сменах до 14 часов. Интересно, что в одном из интервью режиссер рассказала, что картину поначалу не принимали на фестивали, после чего она перемонтировала ее и посмотрела, в каких странах остро стоит проблема послеродовой депрессии. И это сработало: в видеообращении к зрителям Горбачева рассказала, что фильм получил призы за лучший сценарий на фестивалях «Сделано женщинами» в Москве и IX Chambal International Film Festival в Индии. И подчеркнула, что это первое кино на тему послеродовой депрессии, снятое в России.

Это история приезжей семьи: постоянно ездящий в командировки Алик (Мигалим Факильдинов) и Айша (Кадрия Валиева). У них есть сын Асад (органично существующий в кадре четырехлетний каргополец Тимур Малыгин), а тут в семье рождается второй ребенок. Алик почти равнодушно встречает эту новость, отдавая больше внимания сыну, а также работе, алкоголю и друзьям. Не находящая нигде помощи Айша доходит до крайней стадии нервного истощения, пока не случается трагедия. Кажется, в этом случае надо сказать, что ребенок останется жив.

Мигалим Факильдинов, Кадрия Валиева и Тимур Малыгин. скриншот из видео «Мамин блюз (2026) - Официальный Трейлер» канала «Катерина Горбачева»

Черно-белое кино в ограниченном пространстве

Кино начинается с того, что мы видим медицинского работника Галину (Дарья Тарасова), у которой следователь (Екатерина Иванова) пытается узнать, что случилось с маленьким ребенком, попавшим в больницу с переломами. «Кто это сделал? Зачем ты это сделала?» — следователь переключается на семью. Героиня Ивановой говорит голосом, не свойственным работникам МВД, как будто говоря и за зрителя, и за автора.

Галина, в некотором роде, прообраз матери режиссера, с ее выходом к заброшенной церкви на фоне впечатляющих панорам в картине проявляется что-то светлое. В остальном 65-минутная работа Горбачевой — непростое по напряжению, мрачности, депрессивности авторское кино.

Часть фильма лишена цвета и показана в формате 4:3, усиливая демонстрацию обреченного существования героини. У фильма три оператора, Анатолий Квасков, Юрий Тимошин, Никита Некрасов, и визуальные решения тут разные. Есть милые хоум-видео о вполне себе счастливой семье, есть статичные сцены бесед следователя. Есть движущаяся по дому за героями камера. В самые печальные моменты картина начинает напоминать документальную хронику в духе картин «Страшные игры молодых», что подчеркивается текстом на титрах — о судьбе героини говорится с конкретными датами, как будто это было на самом деле.

У Горбачевой есть музыкальное образование, под ее руководством композиторы Анна Шерн и Арсений Кунин заполняют картину белым шумом и диссонансными скрипками. Но главный саундтрек картины — это надрывный плач, то одного ребенка, то обоих. Слушать это невероятно тяжело, потому что плачет не твой ребенок.

К съемкам готовились три месяца при участии психиатров, психотерапевтов, общаясь с женщинами со схожим опытом.

Дарья Тарасова и церковь. скриншот из видео «Мамин блюз (2026) - Официальный Трейлер» канала «Катерина Горбачева»

Алик и Айша

Исполнительницу роли Айши Кадрию Валиеву мы ранее могли видеть в фильме «Әниләр һәм бәбиләр» («Дочки-матери»), который, кстати, был снят уже после «Маминого блюза». То есть это уже ее вторая роль «мамочки». Валиева признается, что у нее самой детей нет.

Но именно ее роль — главная удача фильма. Во время съемок актриса, что называется, максимально себя запустила, что происходит и с Айшой, которая не получает помощи от мужа, а также от соседей (в их ролях жители Каргополя, Вельска и Котласа). К слову, с характерным архангельским голосом общается одна из второстепенных невидимых героинь, которая все по-простому объясняет: скорее всего, Алик думает, что второй ребенок не от него.

Там, где есть достоверная мать с кругами под глазами, разрывающаяся между чашкой чая, кормлением и прогулками с четырехлеткой, устраивающая риторические беседы с малышом, есть и необъяснимая роль мужа. У Мигалима Факильдинова не так-то много средств для самовыражения — он бесчувственный сухарь, говорящий стереотипными фразами, бухающий с друзьями и забывающий о семье в командировках. Если ли послеродовая депрессия — это заболевание, то Алик — его причина.

Такой герой вызвал на премьере вопросы у мужской части аудитории: подобный персонаж всегда вызывает чувство вины у любого главы семейства, сколько бы он ни вкладывался в жизнь личной ячейки общества. «Мамин блюз» — картина, на которую явно не придешь ради простого времяпрепровождения. Стоит ли его рекомендовать матерям? Рискнем предположить, что возможность отстраниться, посмотреть на ситуацию со стороны помогла и режиссеру, и главной актрисе. Мамам такое кино смотреть будет нелегко. Поэтому кажется, что картину хорошо бы изучать именно отцам, которые неизбежно будут рефлексировать на тему истории Алика.

Но также рискнем, что в стране, где до сих пор обсуждается необходимость закона о домашнем насилии, это картина может выстрелить и попасть в высокие строчки рейтингов. Но хочется, что Горбачева сняла еще и второе кино, дающее хоть какую-то надежду.