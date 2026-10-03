Россиян предупредили о мошенничестве с «удвоением» баланса

Злоумышленники узнают дату рождения абонента и отправляют письмо на почту или номер, копируя фирменный стиль и логотипы оператора

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мошенники под видом операторов связи поздравляют россиян с днем рождения и присылают фишинговые ссылки якобы для удвоения денег на счету в качестве подарка. Об этом РИА «Новости» рассказало в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники узнают дату рождения абонента и отправляют письмо на почту или номер, копируя фирменный стиль и логотипы оператора. В сообщении обещают «подарок» — удвоение суммы на счете, но для активации нужно внести средства. Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу пополнения через СБП.

Введенные деньги уходят на счета дропов или подставных кошельков, а баланс телефона остается прежним. В «Мошеловке» рекомендуют пополнять счет только через официальное приложение оператора или банка. Там напомнили, что операторы не удваивают баланс при пополнении по внешним ссылкам, и посоветовали проверять адресную строку сайта.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть данные через фейковый поиск по картинке. Пользователь скачивает поддельное приложение, а вместе с ним на устройство попадает вредоносное ПО.

Алсу Сабирзанова