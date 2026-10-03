Россия призвала Индию освободить моряков с арестованного судна

Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора

Российские дипломаты призывают власти Индии принять меры для освобождения россиян с арестованного судна. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте работают с профильными ведомствами и властями Индии, призывая их оперативно решить ситуацию с экипажем.

Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора — задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно с 23 моряками на борту стоит на якоре в районе порта Парадип.

Ранее сообщалось, что деловой авиапоток из Татарстана в Индию вырос в 17 раз. 7,9% российских деловых авиапоездок в Индию приходится на Набережные Челны, еще 7,3% — на Казань.

Алсу Сабирзанова