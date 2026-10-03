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Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей

08:21, 03.10.2026

Медзаключения планируют оформлять в электронном виде и размещать в федеральном реестре в защищенном контуре ЕГИСЗ

Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей
Фото: Максим Платонов

Минздрав России подготовил проект нового порядка медицинского освидетельствования водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Медзаключения планируют оформлять в электронном виде и размещать в федеральном реестре в защищенном контуре ЕГИСЗ, а затем передавать в МВД. По желанию гражданина копию смогут выдать на бумаге. Уведомление о необходимости пройти обследование будет приходить на «Госуслуги».

Если при медосмотре или оказании помощи у водителя выявят признаки противопоказаний, медорганизация направит его на обследование или лечение. При подтверждении диагноза в течение одного дня ему направят уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование в трехмесячный срок.

Проект в случае одобрения вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что Минобороны предложило проводить медосвидетельствование контрактников только при увечьях и заболеваниях. Закон опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Алсу Сабирзанова

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