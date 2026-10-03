Минниханов поручил подать тепло в школы и больницы Татарстана с 5 октября

Также раис республики распорядился обеспечить дороги противогололедными материалами и призвал водителей привыкать к зимнему стилю вождения

В ходе совещания в Доме правительства РТ раис Татарстана Рустам Минниханов поручил с 5 октября подать тепло во все образовательные и медицинские учреждения региона, сообщает пресс-служба главы республики. Совещание прошло в режиме видеосвязи со всеми районами, в нем участвовали премьер-министр Алексей Песошин и председатель Госсовета Фарид Абдулганиев.

По словам Минниханова, сейчас запущено 84% котельных, к работе приступили все муниципалитеты. Он поручил перевести аварийно-диспетчерские службы и ремонтные бригады на круглосуточный режим, обеспечить запас материально-технических ресурсов и оперативно реагировать на каждое обращение.

Также раис республики распорядился обеспечить дороги противогололедными материалами и призвал водителей привыкать к зимнему стилю вождения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Затем Рустам Минниханов отметил необходимость соблюдения требований безопасности при применении нагревательных приборов. В прошлом году во время отопительного сезона произошло более 1 800 пожаров, на которых погибли 98 человек, 205 получили травмы.

Основная причина несчастных случаев — нарушение правил технической эксплуатации, сказал раис Татарстана. Он поручил провести информационно-разъяснительную работу с населением в части, касающейся эксплуатации приборов отопления, газового оборудования и вентиляции.

Подробнее о поручениях раиса республики Рустама Минниханова — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, отопительный сезон стартовал 1 октября. Тепло получат более 16 тыс. потребителей — многоквартирные дома, объекты соцсферы, коммерческие и промышленные организации.

Алсу Сабирзанова