Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для изоляции Рунета

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование для изолирования российского сегмента интернета от остального мира.

Глава ведомства Александр Жаров отметил, что тестирование начнется в конце сентября и закончится к ноябрю, пишет ТАСС.



Напомним, в конце апреля в России был принят закон о «суверенном Рунете». Он направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа».

Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, при обнаружении опасности будет действовать режим централизованного управления Рунетом.