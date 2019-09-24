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OZON откроет в Татарстане новый логоцентр за 1 млрд рублей в середине 2020 года

11:01, 24.09.2019
OZON откроет в Татарстане новый логоцентр за 1 млрд рублей в середине 2020 года

Новый распределительный центр интернет-ретейлера OZON откроется в Татарстане к середине 2020 года. Он обойдется компании в 1 млрд рублей.

Сегодня в Казани вице-президент OZON по логистике Андрей Павлович подтвердил, что логоцентр появится в Зеленодольском районе.

Он также отметил, что оборот OZON в Татарстане вдвое выше, чем в соседней Башкирии. Однако в Башкирии рост составил 50%, тогда как в Татарстане показатель более стабильный — 11%.

Напомним, что OZON и Татарстан в июне подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в развитии интернет-торговли. Предполагается, что OZON построит на территории промышленной площадки «Зеленодольск» логистический центр площадью 20 тысяч кв. метров.

Общество БашкортостанТатарстан
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