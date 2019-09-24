Минниханов назначил нового главу агентства «Татмедиа»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении нового руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Этот пост займет Айдар Салимгараев.
Ранее он возглавлял Информационно-аналитическое управление президента Татарстана, передает пресс-служба руководителя республики.
Напомним, что на прошлой неделе предыдущий глава агентства Айрат Зарипов был освобожден от должности. Он перешел в Госсовет РТ.ОбществоВласть Татарстан
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