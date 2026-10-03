Казань вошла в число новых направлений полетов этим летом

В целом за январь — август 2026 года российские авиакомпании перевезли 70,55 млн пассажиров

Фото: Арсений Фавстрицкий

Этим летом география полетов из России расширилась, и Казань вошла в список новых маршрутов. Об этом сообщил замглавы Росавиации Алексей Буевич, передает ТАСС.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска, добавились новые направления — Уфа, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Казань, Челябинск, Оренбург и Омск. Также летом открылись рейсы в Танзанию и аэропорты Египта на Средиземном море, возобновилось сообщение с Сирией и Ираком, а география полетов в Абхазию выросла на 200%.

В целом за январь — август 2026 года российские авиакомпании перевезли 70,55 млн пассажиров, из них 52,33 млн — на внутренних рейсах. Международными рейсами воспользовались 18,22 млн человек (+1,5% к прошлому году). Аэропорты России обслужили 140,3 млн пассажиров, международный пассажиропоток вырос на 7%.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял пятое место в России по числу размещенных туристов. За восемь месяцев Казанский кремль посетили 2,6 млн человек — это самый популярный объект республики.

Алсу Сабирзанова