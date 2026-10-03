АТОР: горящих туров на Новый год ждать не стоит

АТОР рекомендует бронировать туры заранее

Фото: Максим Платонов

«Горящих туров» на Новый год не будет ни во внутреннем, ни в выездном туризме. Об этом в интервью ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, потребительское поведение сформировалось так, что предложений не больше, чем спроса. Во внутреннем туризме горящих туров практически не было последние несколько лет и вряд ли они появятся на Новый год.

АТОР рекомендует бронировать туры заранее: ближе к дате поездки цена, скорее всего, будет выше. Ломидзе отметила, что туристы все чаще покупают туры в последний момент, но туроператоры, зная это, не станут снижать цены в ожидании поздних запросов.

Ранее сообщалось, что в АТОР назвали топ-5 доступных пляжных направлений для россиян в октябре. Турция заняла только третье место в рейтинге.

Алсу Сабирзанова