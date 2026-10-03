В Татарстане разработали пятилетний проект развития коневодства

Официальный старт запланирован на 2027 год, но работа уже началась

Фото: Максим Платонов

В Татарстане разработан региональный проект развития коневодства на 2027—2031 годы. Его представил на совещании в Доме Правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Официальный старт запланирован на 2027 год, но работа уже началась.

Цели проекта — увеличить поголовье лошадей в 1,5 раза, укрепить племенную базу, привлечь молодых специалистов и сохранить традиции коневодства. За пять лет поголовье в каждом районе должно вырасти минимум на 1 000 голов.

Сейчас в республике 31,8 тыс. лошадей, из них 18,6 тыс. — в сельхозформированиях. Разведением занимаются 86 хозяйств, работает 8 племенных хозяйств с общим поголовьем 1 350 лошадей. Особое внимание уделят татарской породе, ее разводят 10 хозяйств с поголовьем 1 120 голов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Проект предусматривает субсидии на покупку маточного поголовья, строительство и ремонт конюшен, а также стажировки и повышение квалификации специалистов.

Ранее сообщалось, что на второй ежегодной публичной дискуссии «Село ≠ колхоз», организованной «Реальным временем». Эксперты и практики обсудили бизнес на селе, меры господдержки и точки роста в Татарстане.

Алсу Сабирзанова